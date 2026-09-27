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Aydın'da yurt kayıtları sürerken İl Müdürü Yığmatepe öğrencilerle buluştu

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Aydın'da yurt kayıtları sürerken İl Müdürü Yığmatepe öğrencilerle buluştu
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Aydın'da üniversite öğrencilerinin yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yurt kayıt işlemleri sürüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, kayıt sürecinde öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aydın'da üniversite öğrencilerinin yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yurt kayıt işlemleri sürüyor. Öğrenciler ve aileleri yurtlarda kayıt işlemlerini gerçekleştirirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına öncesi Aydın'daki öğrenci yurtlarında hareketlilik yaşanıyor. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, aileleriyle birlikte kayıt işlemleri için yurtlara gelirken, öğrencilerin yeni eğitim hayatlarına yönelik hazırlıkları da devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, yurtlarda gerçekleştirilen kayıt sürecinde öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Yığmatepe, ailelerin de görüş ve taleplerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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