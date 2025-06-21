Aydın'da Yerli Tarla Domatesi Satışa Çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yerli tarla domatesi çıktı, kilosu 30 TL'den satışa sunuluyor.

İncirliova'nın Acarlar Mahallesinde bulunan halde esnafın yanı sıra üreticiler de ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. İşçiler tarafından toplanan mahsuller hale getirilip alıcının beğenisine sunuluyor. Acarlar'da 20 dekar alanda domates üretimi yapan Hakan Yıldız, ilk mahsulleri toplamaya başladıklarını ve halde satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kilosu 30 TL'den satılan yerli domateslerin çok lezzetli olduğunu kaydeden Yıldız, yerli domatesin mis kokusunun hali sardığını ifade etti.

Domates üretici Yıldız, "2025 yılının ilk yerli domatesleri çıktı. Sabah erken saatte domatesleri topluyoruz. Bir römork domatesi, Acarlar haline getirdik. Domatesleri satışa sunduk. Yerli domateslerimiz çok lezzetli. Su problemimiz Allah'a şükür" dedi. - AYDIN