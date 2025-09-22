Haberler

Aydın'da Yeni Eğitim Dönemi Coşkuyla Başladı

Aydın'da üniversite eğitimine başlayacak olan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen karşılama töreniyle halk oyunları eşliğinde yurtlarına yerleşti. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte yurtlara yaklaşık 14 bin öğrenci kapasiteli yurtlar hizmet verecek.

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtlarında yeni dönem heyecanı başlarken, yurtlara gelen öğrenciler ise halk oyunları eşliğinde karşılandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın'ı kazanan gençler için yeni eğitim dönemi bugün başlarken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtları da yeni öğrencilerini ağırlamaya başladı. İl genelinde 8 erkek ve 10 kız olmak üzere toplam 18 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın'da öğrenciler de bir bir yurtlarına yerleşirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yurtlara gelen öğrenciler için karşılama töreni düzenlendi. Yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte üniversite öğrencileri, harmandalı ve Aydın zeybeği halk oyunları ile karşılandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Yeni eğitim öğretim yılına coşkuyla başladık. GSB yurtlarımıza kayıt yaptıran öğrencilerimizi halk oyunları ekibimiz eşliğinde karşılayarak yurt ailemize hoş geldiniz dedik" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Aydın'da 2 bin 500 kapasiteli Güzelhisar Yurdu, 2 bin 980 kapasiteli Berin Menderes Yurdu, bin 700 kapasiteli Adnan Menderes Yurdu ve bin 982 kapasiteli Aydın Yurdu olmak üzere merkez ilçe Efeler'de 6 bin 400 kız ve 2 bin 740 erkek olmak üzere yaklaşık 9 bin 150 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bulunuyor. İl genelinde toplam 14 binin üzerinde öğrenci kapasitesinin bulunduğu Aydın'ın Söke, Kuşadası, Koçarlı, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde ise kız ve erkek olmak üzere toplam 5 bin 500 öğrenci kapasitesi bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
