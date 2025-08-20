Aydın'da Yabancı Nüfus Artışı: İkamet İzni Alanlar 10 Bine Ulaştı

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan toplam 10 bin yabancı yaşarken, son 1 yılda yüzde 1'lik artışla 100 kişi ikametini Aydın'a aldırdı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, son günlerde ikamet izni alan yabancıların sayısında belirgin düşüş yaşanmaya başlamıştı. Ancak son aylarda artışlar yaşanırken, yabancı uyruklu vatandaşlar Aydın'a dönüş yapmaya başladı.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor. 15 Ağustos 2024 verilerine göre 9 bin 900 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 14 Ağustos 2025 verilerine göre 10 bin oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 1 oranında artış yaşanırken, toplam 100 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'a aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 14 Ağustos 2025 verilerine göre toplam 1 milyon 106 bin 211 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 15 Ağustos 2024 tarihinde 8 bin 328 olurken, son bir yılda sayı yüzde 11 oranında azalarak 14 Ağustos 2025 tarihinde 7 bin 349 oldu. 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,63 oldu. - AYDIN