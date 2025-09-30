Aydın'da Yabancı Nüfus Artışı Devam Ediyor

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan toplam 10 bin 281 yabancı yaşarken, son 1 yılda yüzde 4'lük artışla 385 kişi ikametini Aydın'a aldırdı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, son günlerde ikamet izni alan yabancıların sayısında belirgin düşüş yaşanmaya başlamıştı. Ancak son aylarda artışlar yaşanırken, yabancı uyruklu vatandaşlar da Aydın'a dönüş yapmaya başladı.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor. 26 Eylül 2024 verilerine göre 9 bin 896 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 25 Eylül 2025 verilerine göre 10 bin 281 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 4 oranında artış yaşanırken, toplam 385 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'a aldırdı. Ayrıca 4 Eylül 2025'te 10 bin 121 olan ikamet izinli yabancı sayısında da 25 Eylül 2025'te yüzde 1,5'luk artış yaşanırken, aradan geçen 21 günlük sürede 160 kişi daha ikametini Aydın'a aldırdı.

Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 26 Eylül 2024 tarihinde 8 bin 330 olurken, son bir yılda sayı yüzde 15 oranında azalarak 25 Eylül 2025 tarihinde 7 bin 81 oldu. 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,60 oldu. - AYDIN