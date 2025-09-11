Aydın'da Yabancı İkamet İzinlerinde Artış

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan toplam 10 bin 121 yabancı yaşarken, son 1 yılda yüzde 2'lik artışla 259 kişi ikametini Aydın'a aldırdı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, son günlerde ikamet izni alan yabancıların sayısında belirgin düşüş yaşanmaya başlamıştı. Ancak son aylarda artışlar yaşanırken, yabancı uyruklu vatandaşlar da Aydın'a dönüş yapmaya başladı.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor. 5 Eylül 2024 verilerine göre 9 bin 862 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 4 Eylül 2025 verilerine göre 10 bin 121 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 2,62 oranında artış yaşanırken, toplam 259 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'a aldırdı. Ayrıca 1 Ağustos 2025'te 9 bin 893 olan ikamet izinli yabancı sayısında da 4 Eylül 2025'te yüzde 2'lik artış yaşanırken, son bir ayda 228 kişi ikametini Aydın'a aldırdı.

Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 5 Eylül 2024 tarihinde 8 bin 330 olurken, son bir yılda sayı yüzde 14 oranında azalarak 4 Eylül 2025 tarihinde 7 bin 152 oldu. 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,61 oldu. - AYDIN