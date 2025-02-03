Aydın'da Üreticilere Tarım Sigortası Bilgilendirmesi Yapıldı

Aydın'ın Koçarlı'da ilçelerindeki üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirildi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Koçarlı ilçesini ziyaret eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. TARSİM Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Sandal'ın tarım sigortaları ile ilgili sunumu ile başlayan toplantı karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Toplantıya; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Koçarlı İlçe Müdürü Mehmet Örnek, il ve ilçe müdürlük yetkilileri, teknik personel, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - AYDIN