Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil

Aydın'da Üreticilere Tarım Sigortası Bilgilendirmesi Yapıldı

Aydın'da Üreticilere Tarım Sigortası Bilgilendirmesi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım sigortalarının önemi hakkında üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TARSİM Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Sandal'ın sunumu ile başlayan toplantı, katılımcıların soru cevaplarıyla devam etti.

Aydın'ın Koçarlı'da ilçelerindeki üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirildi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Koçarlı ilçesini ziyaret eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. TARSİM Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Sandal'ın tarım sigortaları ile ilgili sunumu ile başlayan toplantı karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Toplantıya; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Koçarlı İlçe Müdürü Mehmet Örnek, il ve ilçe müdürlük yetkilileri, teknik personel, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
img

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
img

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Korku filmi gibi! Canını kurtarmak için dakikalarca köpekle boğuştu

Korku filmi gibi! Canını kurtarmak için dakikalarca boğuştu
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.