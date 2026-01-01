Haberler

Aydın'da 'Tarım Sahada' buluşmaları sürüyor

Güncelleme:
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Tarım Sahada' çalışmaları, 2024 yılı itibarıyla da sürdürülüyor. Üreticilerle birebir temas kurmayı amaçlayan saha çalışmaları, köy ziyaretleri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları içeriyor. Üreticilerin taleplerinin dinlendiği bu buluşmalar, tarım sektöründeki güncel konuları ele alıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Tarım Sahada' çalışmaları yeni yılda da sürüyor.

Üreticilerle birebir temas kurmayı amaçlayan saha çalışmaları çerçevesinde, uzman personel tarafından köyler ziyaret edilerek bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştiriliyor. Aydın'ın bereketli tarım alanlarında yürütülen çalışmalarda; genel tarım sayımı, hayvan hastalıkları ve etkin mücadele yöntemleri, güncel tarımsal destekleme ve hibe uygulamaları, tarımsal üretim planlaması ile kuraklığın tarımsal üretime etkileri ele alınıyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerin soruları dinlenirken, sahadan gelen talepler de not alınıyor.

Yeni yılın ilk buluşması 2 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Ziyaret edilmesi planlanan mahalleler ise; Bozdoğan ilçesinde Kamışlar, Altıntaş ve Olukbaşı, Buharkent'te Üçeylül, Çine'de Yolboyu, Didim'de Yalıköy, Efeler'de Dalama, Yeniköy ve Dereköy, İncirliova'da Erbeyli, Germencik'te Camikebir, Karacasu'da Çamarası ve Yazır, Karpuzlu'da Abak, Koçarlı'da Kızılcabölük, Köşk'te Karatepe, Baklaköy ve Çarşı, Kuşadası'nda Yaylaköy, Kuyucak'ta Gencelli, Gencellidere ve Kurtuluş, Nazilli'de Durasallı, Söke'de Yenicami, Sultanhisar'da Demirhan, İncealan ve Uzunlar, ve Yenipazar'da ise Alhan Mahalleleri olarak belirtildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilgi alışverişinde bulunmaları ve sorularını doğrudan iletebilmeleri amacıyla düzenlenecek Cuma buluşmalarına tüm üreticileri davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
