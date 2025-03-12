Aydın'da Ramazan Denetimleri: Fırınlar Hijyen Kontrolünden Geçti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla Erbeyli Atatürk ve Kurtuluş mahallelerindeki fırınları denetledi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimini sağlamak, aynı zamanda Ramazan ayında artan ekmek talebini karşılayan fırınların gerekli hijyen standartlarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla Erbeyli Atatürk ve Kurtuluş mahallelerindeki fırınlarda denetim gerçekleştirildi. Fırınlarda kullanılan malzemelerin kalite standartlarına uygunluğu, çalışanların sağlık şartları ve üretim süreçleri denetlendi. Ramazan ayında özellikle hijyenin öneminin daha da arttığına dikkat çeken yetkililer; fırınların hijyen şartlarına uygun olması, sağlıklı gıda üretiminin teminatı olduğunu belirtirken, fırın sahipleri de yapılan denetimlerin kendileri için önemli olduğunu ve bu tür denetimlerin kaliteyi artırma adına faydalı olduğunu kaydetti. - AYDIN