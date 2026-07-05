Aydınlı pamuk üreticilerine zararlı uyarısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk üretim alanlarında yapılan kontrollerde kırmızı örümcek, yaprak piresi ve tütün beyaz sineği zararlılarının tespit edildiğini belirterek üreticileri erken mücadele konusunda uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pamuk ekili alanlarda gerçekleştirilen kontrollerde kırmızı örümcek, yaprak piresi ve tütün beyaz sineği zararlılarının görüldüğü bildirildi. Özellikle kırmızı örümcek ile mücadelede erken dönemin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, zararlının yaprak altında ağ oluşturmadan önce kontrol altına alınmasının taraklanmanın gecikmesini ve verim kayıplarını önlemede kritik rol oynadığı belirtilerek, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri istendi. Yetkililer, ekonomik zarar eşiğine ulaşılan alanlarda vakit kaybedilmeden mücadeleye başlanması gerektiğini ifade ederken, yapılacak ilaçlamalarda bitkinin alt yüzeyinin hedef alınabilmesi için alt meme kullanılması tavsiyesinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, erken kontrol ve zamanında yapılacak mücadelenin sağlıklı bitki gelişimi ile yüksek verimin anahtarı olduğuna dikkat çekerek, üreticilerin teknik tavsiyelere uygun hareket etmelerinin önem taşıdığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı