Aydın'da Kuru İncir Alım Fiyatları Belirlendi

Aydın'da Tariş İncir Birliği, 2025-2026 iş yılı için kuru incir alım fiyatlarını belirledi.

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üreticiler için yeni sezon heyecanı başladı. Dünyaca ünlü sarılop inciriyle adını duyuran kentte, her yıl olduğu gibi bu yıl da ürünün değerinde satılması için fiyat belirleme süreci önem taşıyor. Bu kapsamda Tariş İncir Birliği, 2025 yılı alım fiyatlarını belirlemek üzere toplandı. Kabul edilen incir alım tarifesine göre 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 36-40 arası olan A1 kalitesinin fiyatı 300 lira, 41-45 arası olan A2 kalitesinin fiyatı 270 lira, 46-50 arası olan A3 kalitesinin fiyatı 255 lira, 51-55 arası olan A4 kalitesinin fiyatı 240 lira, 56-60 arası olan A5 kalitesinin fiyatı 220 lira, 61-65 arası olan A6 kalitesinin fiyatı 200 lira, 66-70 arası olan A7 kalitesinin fiyatı 180 lira, 71-80 arası olan A8 kalitesinin fiyatı 160 lira, 81-90 arası olan A9 kalitesinin fiyatı 140 lira, 91-100 arası olan A10 kalitesinin fiyatı 120 lira ve 101-130 arası olan A11 kalitesinin fiyatı 100 lira oldu. Yemeklikte de 0-45 adet 0 rüfuzda kilogram fiyatı 550 lira olarak belirlendi. - AYDIN