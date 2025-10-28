Haberler

Aydın'da Kestane Hasadı Başarıyla Tamamlandı

Aydın'da Kestane Hasadı Başarıyla Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin kestane üretim merkezi Aydın'da, bu yıl kuraklığa rağmen rekolte ve kalitenin iyi olması üreticilerin yüzünü güldürdü. Kestane ağaçlarına tırmanarak hasat yapan üreticiler, sezonun sonunda memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonunda sona gelinirken, yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin iyi olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın'ın dağlarında kestane sezonunda sona gelindi. Dağlarda üreticiler adeta zamanla yarışırken, yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen yerlerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor. Yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin iyi olması üreticilerin yüzünü güldürürken, kestane üreticileri hem fiyattan hem de rekolte ve kaliteden memnun olduklarını belirttiler. Hafta içi okula giden çocuklar da hafta sonları aile büyüklerine yardım ederek kestane hasadı yapıyor.

Yaklaşık 50 yıldır kestane üreticiliği yapan Ramazan Tosun, "Sezon çok güzel gidiyor. Allah izin verirse artık hasadı bitiriyoruz. Fiyatlar şu an için normal. Allah bereket versin" diyerek bu yıl havaların kurak gitmesine rağmen son yağışlarla kestanenin gelişimini güzel bir şekilde tamamladığını belirtti.

Yüksek ağaçlara adeta bir komando gibi tırmanan kestane çırpıcılarından Galip Tosun ise özellikle ağaçlardan kaymamak için lastik ayakkabı kullandıklarını ifade ederek "Zor bir iş tabi ama Allah bereket versin yavaş yavaş sezonun sonuna geliyoruz. Allah tekrarını göstersin, hatasız kazasız yedirmeyi nasip etsin Allah" diyerek bu yıl da hasadın sağ salim tamamlandığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.6'lık bir deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü

Görüntü Balıkesir'den değil! 6.1'lik deprem bir şehri daha fena vurdu
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Fener taraftarını duygulandıran görüntü
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.