Aydın'da Kestane Hasadı Başarıyla Tamamlandı

Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonunda sona gelinirken, yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin iyi olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın'ın dağlarında kestane sezonunda sona gelindi. Dağlarda üreticiler adeta zamanla yarışırken, yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen yerlerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor. Yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin iyi olması üreticilerin yüzünü güldürürken, kestane üreticileri hem fiyattan hem de rekolte ve kaliteden memnun olduklarını belirttiler. Hafta içi okula giden çocuklar da hafta sonları aile büyüklerine yardım ederek kestane hasadı yapıyor.

Yaklaşık 50 yıldır kestane üreticiliği yapan Ramazan Tosun, "Sezon çok güzel gidiyor. Allah izin verirse artık hasadı bitiriyoruz. Fiyatlar şu an için normal. Allah bereket versin" diyerek bu yıl havaların kurak gitmesine rağmen son yağışlarla kestanenin gelişimini güzel bir şekilde tamamladığını belirtti.

Yüksek ağaçlara adeta bir komando gibi tırmanan kestane çırpıcılarından Galip Tosun ise özellikle ağaçlardan kaymamak için lastik ayakkabı kullandıklarını ifade ederek "Zor bir iş tabi ama Allah bereket versin yavaş yavaş sezonun sonuna geliyoruz. Allah tekrarını göstersin, hatasız kazasız yedirmeyi nasip etsin Allah" diyerek bu yıl da hasadın sağ salim tamamlandığını söyledi. - AYDIN