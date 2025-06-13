Aydın'da İncir Üretimi İçin İlekleme Sezonu Başladı

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2025 yılı üretimi için incirin tozlaşmasını sağlayan "ilekleme" işlemi başladı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altuntaş, incirin katma değeri yüksek bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Özellikle dağ köylerimizde yüksek gelir elde eden çiftçilerimiz var. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Umarım çok sıkıntı yaşamadan mevsimsel bir sıkıntı yaşamadan ürünümüzü hasat eder, ihracatımızı da yaparız" dedi.

Nazilli'de kurulan ilek pazarında denetimler yapılarak satışa sunulan ilekler titizlikle incelendi.

"Bu aşı yapılmazsa, yani incir döllenmezse zaten incir olmuyor"

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Alınak, incirin habercisi olan ilek sezonunun haziran ayının ilk günlerinde başladığını belirterek, "İlek aslında incirin döllenmesinden 40 gün sonra incir olur derler. Haziranın ilk günlerinde ileğin başlamasıyla temmuzun 15'lerinde taze incirlerin oluşacağı habercisi. Bu sebeple tüm incir üreticilerinin sezonu hayırlı olsun diyorum" dedi.

Alınak, ilek fiyatlarının arz talep meselesi olduğunu dile getirerek, "Şu anda hem Tarım Bakanı'nın hem de Tarım Müdürlüğü'nün incir gündeminde kara incir sineğinden dolayı incirlerde ve erkek incirlerde dökülme oranı yüksek. Bu yüzden ilek ürününde de dökülmeler oldu. Bu sebepten dolayı talep fazla, bu yüzden fiyatlar yüksek. Ama bu aşı yapılmazsa, yani incir döllenmezse zaten incir olmuyor. Bu sebepten dolayı mutlaka ve mutlaka ilekleme yapılmalı. Talep çok olduğu için fiyatlar çok yüksek. Fiyatlar ise 400 ile 700 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

"İlekte sinek sıkıntısı çok"

Bayındır köyünden üretici Onur Tugay Güzel, bu seneki ilek sezonunun güzel geçtiğini ifade etti. Üreticilere uyarıda bulunan Güzel, "Çok sıkıntılı ilek vardır. Ürün alanların dikkatine; aldıkları ileklere çok dikkat etsinler. Bu sene ilek sıkıntıları, sinek sıkıntısı çoktur. Mahsullerimiz iyidir, güzeldir. Alırken dikkat etmelerini tavsiye ederiz" dedi.

TAGEM Müdürü Mehmet Özkul, incirlerin oluşumundaki ileklerin nasıl olması gerektiği konusunda Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ı bilgilendirdi. Fiyatların 500-700 lira arasında gezdiğini ancak fiyatlara aldanılmaması ve sineğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özkul, ileğin önemini şu sözlerle anlattı:

"Erkek incir meyvelerinden çıkan ilek arıcıkları, az önce görmüş olduğunuz çiçek tozunun dişi meyveye taşınmasını sağlar. Bir nakil hizmeti görür. Erkek incir meyvesi olmazsa bizim bölgemizdeki incirde döllenme gerçekleşmez. Bu kontrollü şekilde, sağlıklı ilekle yapılması lazım. Bunun için de ileğin doğru şekilde toplanıp, zamanında, arıcıklar tam çıkmadan sabah erken saatlerde sepetlerle dişi incir bahçelerine, ağacın büyüklüğüne göre üç veya beş adet iki sefere asılması gerekir."

"Buradaki incirde kesinlikle bir ilaçlama yok"

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli ilçesinin orijinal ürünlerinden olan ilek pazarını dolaştıklarını, hem üretici vatandaşlarla sohbet ettiklerini hem de ürünleri alıp arazisinde kullanan vatandaşlarla görüştüklerini belirtti. Kan, "Gerçekten çok keyifliydi. İncir yetiştirilen Nazilli'de incirde kesinlikle bir ilaçlama yok, kimyasal ürün kullanılmıyor. Bu da doğal olarak yetişmesinin sebeplerinden bir tanesi" dedi. Kaymakam Kan, ilek meyvesinin incir olmadığını, sadece ilek meyvesi olduğunu da ayrıca belirtti.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altuntaş, Türkiye'nin en önemli incir üreticisinin Aydın olduğunu ve Aydın'da da ilçeler bazında Nazilli'nin öne çıktığını söyledi. Altuntaş, "Yaş incir olarak düşünülürse 209- 210 bin ton civarında üretimimiz var ve bunun da yaklaşık 45 bin tonunu kuru incir olarak ihraç ediyoruz. Bizim için önemli bir meyve ve bu önemli meyvenin şu an başlangıcındayız" dedi.

Altuntaş, Vali'nin tebliğiyle birlikte kontrolleri sıklaştırarak incirin çok güzel bir şekilde hasat edilmesini sağlamaya gayret ettiklerini belirtti. İncirin katma değerli bir ürün olduğunu yineleyerek, "Özellikle dağ köylerimizde bugün yüksek gelir elde eden köylerimiz var. Sezonumuz hayırlı olsun" temennisinde bulundu.