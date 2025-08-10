Aydın'da Hayvan Sağlığı Kontrolleri Aralıksız Devam Ediyor

Aydın'da Hayvan Sağlığı Kontrolleri Aralıksız Devam Ediyor
Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalıktan ari işletmelerde hayvan sağlığı taramaları ve test çalışmaları yaparak halk sağlığını korumayı hedefliyor. Uzman ekipler, besihanelerdeki denetimlerle hayvan hastalıklarının önüne geçiyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hayvan sağlığını koruma ve kaliteli üretimi destekleme çalışmaları kapsamında, hastalıktan ari işletmelerde kontroller aralıksız devam ediyor.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki besihanelerde sağlık taramaları, test ve denetim çalışmaları gerçekleştirerek hayvan hastalıklarının önüne geçilmesini amaçlıyor. Uzman personel tarafından yapılan kontroller sayesinde hem hayvan sağlığı güvence altına alınıyor hem de halk sağlığına yönelik riskler en aza indiriliyor. Yetkililer, tarama ve test çalışmalarının belirli bir plan dahilinde sürdürüldüğünü ifade ederek üreticilere duyarlılıkları ve iş birliği için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
