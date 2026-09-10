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Aydın’da güvenlik personeline gelişim eğitimi

Aydın’da güvenlik personeline gelişim eğitimi
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeline yönelik gelişim eğitiminin ilk günü gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeline yönelik gelişim eğitiminin ilk günü gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeline yönelik Koruma ve Güvenlik Görevlisi Gelişim Eğitimi başladı. Eğitimin ilk gününde, güvenlik personelinin görev alanlarına yönelik bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirildi. Programda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen bilgilerle, kurum bünyesinde görev yapan güvenlik personelinin mesleki gelişimine katkı sağlaması ve görevlerini daha etkin şekilde yürütmelerine destek olması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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