Aydın'da Gıda ve Sigaraya Yönelik Denetimler Sonuçlandı

Aydın genelinde gıda işletmelerine yönelik yürütülen denetimlerin Eylül ayı raporu belli olurken, son bir ayda il genelinde 13 gıda işletmesin mevzuata uymadığı tespit edildi, ayrıca 10 işletmenin de kapalı alanda sigara içme yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Aydın Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla da yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Eylül ayında yapılan denetimlerde hijyen kuralları başta olmak üzere kullanılan ürünlerin etiket ve raf ömrü, kızartmalarda kullanılan yağlar, işletme evraklarının kontrolleri yapıldı. Gıda üretim ve satış noktalarına yönelik yapılan denetimlerde toplam bin 719 işletme incelenirken, 13 işletmenin mevzuata uymadığı tespit edildi. Denetimlerde, 222 kahvehane, 229 lokanta-restoran, 202 fast food işletmesi, 108 kafe-bar işletmesi, 199 okul kantini, 19 hazır yemek üretimi, 29 ekmek ve çeşitleri üretimi, 449 market, 36 unlu mamul işletmesi, 172 meyve sebze işletmesi, 24 kasap ve 30 şarküteri incelendi. İhlal tespit edilen işletmeler ise 1 kafe-bar işetmesi, 2 hazır yemek üretim yeri, 1 ekmek üretim işletmesi, 2 market, 6 meyve-sebze işletmesi ve 1 kasap oldu.

Ayrıca Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kapalı alanda sigara ve nargile kullanımına yönelik denetimlerin Eylül ayı istatistikleri de belli oldu. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 6 bin 335 işletmeye sigara denetimi, 137 işletmeye de nargile denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 9 işyerinin kapalı alanda sigara içme yasağını, 1 işletmenin de kapalı alanda nargile içme yasağını ihlal ettiği tespit edildi. İhlal yapan işetmelere gerekli idari ve cezai işlemler uygulanırken konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aydın Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tütün mamullerinin kullanımını azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN