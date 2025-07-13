Aydın'da Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Aydın'da Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirdi. Hijyen kuralları ve ürün muhafaza şartları kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla risk esasına dayalı denetimler gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Burunköy ve Bağarası Mahallelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kontrol etti. Denetimlerde, hijyen kuralları, ürün muhafaza şartları, personel temizliği ve belge kontrolleri gibi birçok başlıkta değerlendirme yapıldı. Ekipler, işletmecilere mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirmelerde de bulundu. Yetkililer, halk sağlığının korunması için gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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