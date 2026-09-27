Haberler

Aydın'da gençlik ve spor hizmetleri için koordinasyon toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da gençlik ve spor hizmetleri için koordinasyon toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda birimlerin çalışmaları, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı; gençlik ve spor hizmetlerinin koordineli yürütülmesi vurgulandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, kurumun görev ve yetki alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi, birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlığında düzenlenen toplantıya, hizmet müdürleri, ilçe müdürleri ile birim ve şube müdürleri katıldı. Kurumun farklı birimlerinde yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, mevcut çalışmaların yanı sıra sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıda il ve ilçelerde yürütülen gençlik ve spor hizmetlerinin koordineli şekilde sürdürülmesi, kurum bünyesindeki birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve görev alanları kapsamında karşılaşılan konuların değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

İl Müdürü Yığmatepe, toplantıda hizmetlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunların ilgili birimlerle değerlendirilerek çözüm yollarının ele alınmasının önemine dikkat çekti. Birim yöneticilerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon’da viraj faciası! Otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarılamadı

Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Dağhan Külegeç ile Pelin Karahan yıllar sonra yeniden bir araya geldi

Tekrar aynı karede! İşte Kavak Yelleri'nin Efe ve Aslı'sının son hali
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi

Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
Galatasaray’da ayrılık kararı! Okan Buruk Jakobs’un biletini kesti

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
Arı sokması sonrası fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Arı sokması can aldı
'163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar' iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Gülşen Harbiye'ye damga vurdu! Yarım şalvar kombini dikkat çekti

Gülşen'in sahne kıyafeti yine olay oldu