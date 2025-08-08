Aydın'da Domates Sezonu ve Kış Hazırlığı Hız Kazandı

Aydın'da Domates Sezonu ve Kış Hazırlığı Hız Kazandı
Güncelleme:
Aydın'da domates sezonu ile birlikte vatandaşlar kış hazırlığına başladı. Balkon ve teraslarda kurutmalık domatesler renkli görüntüler oluşturdu, doğal ürünlere yönelim arttı.

Aydın'da domates sezonu hareketliliği ile birlikte mutfaklarda da kış hazırlığı telaşı sardı, balkon ve teraslarda ise renkli görüntüler oluştu.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinde sezon hareketliliği devam ederken vatandaşlarda da kış hazırlığı telaşı başladı. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlıların ise balkon ve teraslarda güneşlenmeye bıraktıkları salçalık ve kurutmalık domatesler, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar aldıkları domatesleri kaynatmak için bahçelerinde kazanlar kurdu, bazıları ise kurutmak için kurutulmuş domates yapmak için balkon ve terasları adeta kırmızıya boyadı. Ev yapımı salça, domates sosu zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünlerin kendi el emeği ile üretilen ürünler kadar güzel olamayacağını belirten Aydınlılar da hummalı bir şekilde kışa hazırlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
