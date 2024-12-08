Aydın'da Deve Güreşi Festivali Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi
Aydın'ın Köşk ilçesinde 8 Aralık 2024'te yapılması planlanan deve güreşi festivali, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılması planlanan deve güreşi festivali olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından 8 Aralık 20204 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Köşk Dernek Deve Güreşi Festivali'nin Deve Güreşi Koordinatörü Emin Aktav tarafından olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. - AYDIN