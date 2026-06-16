Aydınlı üreticilere ÇKS uyarısı: 'Son tarih 30 Haziran

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı tarımsal desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, desteklemelerde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosyalarında yer alan ürün beyanlarının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üreticilere yönelik yaptığı duyuruda, 2026 üretim yılı kapsamında ödenecek tarımsal desteklemelerden sorunsuz şekilde faydalanabilmek için çiftçilerin ÇKS kayıtlarında beyan ettikleri ürün bilgilerinin doğruluğunu gözden geçirmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yerinde tespit yöntemiyle yapılabilecek ürün değişiklikleri için son tarihin 30 Haziran 2026 olduğu hatırlatılarak, üreticilerin işlemlerini son güne bırakmamaları istendi.

Yetkililer, ürün bilgilerinde değişiklik yapması gereken üreticilerin bağlı bulundukları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Tarımsal desteklemelerden eksiksiz yararlanılması ve hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan duyuruda, üreticilerin kayıtlarını en kısa sürede kontrol etmelerinin önemine dikkat çekildi. Müdürlük, konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden destek alabileceklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı