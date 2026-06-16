Haberler

Aydınlı üreticilere ÇKS uyarısı: "Son tarih 30 Haziran

Aydınlı üreticilere ÇKS uyarısı: 'Son tarih 30 Haziran
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı tarımsal desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticilere, ÇKS kayıtlarındaki ürün beyanlarını kontrol etmeleri ve son başvuru tarihi olan 30 Haziran 2026'ya kadar işlemlerini tamamlamaları uyarısında bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı tarımsal desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, desteklemelerde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosyalarında yer alan ürün beyanlarının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üreticilere yönelik yaptığı duyuruda, 2026 üretim yılı kapsamında ödenecek tarımsal desteklemelerden sorunsuz şekilde faydalanabilmek için çiftçilerin ÇKS kayıtlarında beyan ettikleri ürün bilgilerinin doğruluğunu gözden geçirmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yerinde tespit yöntemiyle yapılabilecek ürün değişiklikleri için son tarihin 30 Haziran 2026 olduğu hatırlatılarak, üreticilerin işlemlerini son güne bırakmamaları istendi.

Yetkililer, ürün bilgilerinde değişiklik yapması gereken üreticilerin bağlı bulundukları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Tarımsal desteklemelerden eksiksiz yararlanılması ve hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan duyuruda, üreticilerin kayıtlarını en kısa sürede kontrol etmelerinin önemine dikkat çekildi. Müdürlük, konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden destek alabileceklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'na bir şok daha! Operasyonda çok sayıda gözaltı var
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır salvo! İlk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti

Muslera tarihe geçti, kupada bir sürpriz de Suudi Arabistan yaptı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu

Netanyahu anlaşma için sessizliğini bozdu! Süreci sarsacak sözler

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: Kimden hesap soracaksın?

Terim'in Dünya Kupası yorumu Hacıosmanoğlu'nu küplere bindirdi
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de, 'dekolteyi seven' çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı

İzmir’de akıllara durgunluk veren iş ilanı! Herkes aynı yorumu yaptı