Haberler

Çiftçi buluşmalarıyla üretim güçleniyor

Çiftçi buluşmalarıyla üretim güçleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın genelinde yapılan Çiftçi Buluşmaları'nda tarım uzmanları üreticilerle bir araya gelerek tarımsal bilgileri paylaştı. Toplantılarda, hayvan hastalıkları ve il genelinde yetiştirilen ürünler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın genelinde düzenlenen Çiftçi Buluşmaları kapsamında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek tarımsal bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydın'ın 17 ilçesi ile 17 köy ve mahallede düzenlenen buluşmalarda, bölgesel olarak üretilen ürünlere yönelik teknik bilgiler üreticilerle paylaşıldı. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen toplantılarda, hayvan hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, incir, zeytin, kestane ve pamuk başta olmak üzere il genelinde yetiştirilen tüm ürünler ele alındı. Bilgi paylaşımıyla üretimi güçlendirmeyi amaçlayan buluşmalarda, üreticilerin soruları yanıtlanırken sahadaki talepler de dinlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticiyle omuz omuza yürütülen bu çalışmaların tarımsal verimliliğin artırılmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu