Çiftçi buluşmalarıyla üretim güçleniyor

Aydın genelinde düzenlenen Çiftçi Buluşmaları kapsamında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek tarımsal bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydın'ın 17 ilçesi ile 17 köy ve mahallede düzenlenen buluşmalarda, bölgesel olarak üretilen ürünlere yönelik teknik bilgiler üreticilerle paylaşıldı. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen toplantılarda, hayvan hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, incir, zeytin, kestane ve pamuk başta olmak üzere il genelinde yetiştirilen tüm ürünler ele alındı. Bilgi paylaşımıyla üretimi güçlendirmeyi amaçlayan buluşmalarda, üreticilerin soruları yanıtlanırken sahadaki talepler de dinlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticiyle omuz omuza yürütülen bu çalışmaların tarımsal verimliliğin artırılmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı. - AYDIN