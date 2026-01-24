Haberler

Aydın'da tarım masaya yatırıldı, üreticinin soruları sahada yanıtlandı

Aydın'da tarım masaya yatırıldı, üreticinin soruları sahada yanıtlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çiftçi Buluşmaları kapsamında, üreticilere tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik teknik bilgiler verildi. İncir, zeytin, kestane ve pamuk gibi ürünler hakkında uzmanlar bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çiftçi Buluşmaları kapsamında, il genelindeki 17 ilçede ve 17 mahallede üreticilerle bir araya gelindi. Tarımsal üretimi güçlendirmeyi amaçlayan buluşmalarda, çiftçilere bölgesel üretime yönelik teknik bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen toplantılarda, Aydın'da yaygın olarak yetiştirilen incir, zeytin, kestane ve pamuk başta olmak üzere tüm tarımsal ürünler hakkında uzman ekipler tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca hayvan hastalıkları, korunma yöntemleri ve sağlıklı hayvancılık uygulamaları da ele alındı. Bilgi paylaşımının ön planda tutulduğu buluşmalarda, üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar dinlenirken, yöneltilen sorular da uzmanlar tarafından tek tek yanıtlandı. Çiftçilerin talep ve beklentilerinin doğrudan alınmasının hedeflendiği toplantıların, tarımsal verimliliğe ve sürdürülebilir üretime katkı sağlaması amaçlanıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticiyle omuz omuza çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, tarımda birlikte güçlenmenin en önemli unsurunun doğru bilgi ve sahaya dayalı iletişim olduğuna dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

Yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı! Logodaki bayrak gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu