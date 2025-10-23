Haberler

Aydın'da Çiftçi Buluşmaları Devam Ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimi geliştirmek ve çiftçilerin sorunlarını dinlemek amacıyla 'Çiftçi Buluşmaları' düzenliyor. 24 Ekim Cuma günü il genelindeki üreticilerle bir araya gelecek olan ekipler, Aydın'ın 17 ilçesindeki köyleri ziyaret edecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerin sorun ve taleplerinin yerinde dinlenmesi amacıyla düzenlenen 'Çiftçi Buluşmaları' sürerken bu hafta Aydınlı üreticiler 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te il genelinde eş zamanlı olarak bir araya gelecek.

Kent genelinde üreticilerle bir araya gelmeyi hedefleyen buluşmalar kapsamında ekipler, Aydın'ın 17 ilçesinde belirlenen köyleri ziyaret edecek. Program çerçevesinde Bozdoğan'da Olukbaşı, Alamut ve Kavaklı; Çine'de Mutaflar, Kırksakallar ve Elderesi; Efeler'de Mesutlu, Armutlu ve Tepeköy; Germencik'te Tekin, Gümüş ve Gümüşyeni; İncirliova'da Zafer; Karacasu'da Palamutçuk; Karpuzlu'da Umcular; Koçarlı'da Güdüşlü, Kızılaya ve Yeniköy; Köşk'te Güzelköy, Cumaderesi ve Akçaköy; Kuşadası'nda Soğucak, Caferli ve Yaylaköy; Kuyucak'ta Yaylalı, Ören ve Belenova; Nazilli'de Kaşıkçılar, Yukarı Örencik ve Aşağı Örencik; Söke'de Özbaşı, Çalıköy ve Avşar; Sultanhisar'da Salavtlı; Yenipazar'da da Hamzabali, Dereköy ve Yenköy mahallelerinde üreticilerle buluşulacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Cuma Buluşmaları adı altında düzenlenecek etkinliklerde çiftçilerin üretim sürecinde karşılaştıkları sorunları dinleyecek, güncel desteklemeler, projeler ve tarımsal yenilikler hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. İl Tarım ve Orman Müdürü öncülüğünde gerçekleştirilecek programlarda ayrıca üreticilerin talepleri kayıt altına alınarak çözüm önerileri geliştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
