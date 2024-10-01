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Aydın'da Berberlerin Pazar Tatili Uygulaması Durduruldu

Aydın'da Berberlerin Pazar Tatili Uygulaması Durduruldu
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Aydın'da erkek kuaförlerinin Pazar günü zorunlu tatil yapması mahkeme kararı ile durduruldu. Ticaret Bakanlığı, berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olmasının hangi gün olacağını valiliklere bırakacağını açıkladı. Aydın'daki uygulama ile Pazar günü iş yerlerini açabilecekleri öğrenildi.

Aydın'da erkek kuaförlerinin Pazar günü zorunlu tatil yapması uygulaması mahkeme kararı ile durdurulurken, berberlerin artık Pazar günü iş yerlerini açabileceği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karara göre 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında 1 gün kapalı olma uygulaması getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle her ilin valiliği tarafından belirleneceği kaydedilirken, Aydın'da yapılan görüşmeler neticesinde kuaförler, güzellik salonlarının ve berberlerin Pazar günü tatil yapmasına karar verildi. Pazar günleri düğün ya da nikah randevusu olan gelin ve damatlar için ise gerekli izinler alınarak iş yerleri açılabiliyordu.

Kuaförler ve güzellik salonları muaf tutuldu

Uygulamanın başlamasının ardından düğün, nişan, nikah gibi çeşitli organizasyonlar için zorluk yaşandığının görülmesi üzerine Ağustos ayında değişikliğe gidildi. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapanması konusundaki uygulamadan, kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verildi.

Berberler için de yürütmeyi durdurma kararı verildi

Yapılan bu değişik sonrasında Aydın'ın Efeler ilçesinde de uzun yıllardır faaliyet gösteren erkek berberi Birol Demirci de birçok ilde olduğu gibi konuyu yargıya taşıdı. Demirci, yürütmenin durdurulması için Aydın 1. İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme kararı hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı alırken, Aydın'daki berberler için de Pazar günü tatil yapma zorunluluğunun sona erdiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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