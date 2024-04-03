Aydın'da 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda çocuk iftarı düzenlendi

Aydın'ın Çine ilçesindeki 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda çocuk iftarı düzenlendi.

Çine ilçesinde Muzaffer Ayanoğlu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda çocuk iftarı düzenlendi. Programında, katılımcı çocuklar hem Ramazan ayının bereketini yaşarken hem de keyifli vakit geçirdi. Çocukların coşku dolu katılımıyla renklenen program, miniklerin manevi duygularını güçlendirirken, birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdi. Programa katılan Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, Ramazan ayının faziletlerinden bahsederek miniklerin Ramazan ayını tebrik edip, ailelerine teşekkür etti.

Program sonunda çocuklara müftülük tarafından hazırlanan hediyeler verilirken, programa Müftü Ofşin'in yanı sıra daire personeli ve veliler de katıldı. - AYDIN