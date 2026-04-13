ADÜ Gençlik Haftası 29. Spor Şenliği, ilk gün müsabakaları ile başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası 29. Spor Turnuvaları, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan'ın katılımıyla futbol maçlarıyla başladı. Turnuvalar, 13 Nisan - 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli branşlarda devam edecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası 29. Spor Turnuvaları, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'nin başlama vuruşlarıyla, halı saha futbol karşılaşması ile başladı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Erkan Çetinkaya'nın da katılım sağladığı Merkez Kampüs Binali Yıldırım Spor Tesisleri Halı Sahası'nda oynanan futbol karşılaşmalarında, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Aydın SHMYO takımları karşı karşıya geldi. 14 Nisan 2026 tarihinde ise müsabakalar Merkez Kampüs Binali Yıldırım Spor Tesisleri ve Nazilli Özkatlar Halı Sahası'nda devam edecek. İlahiyat Fakültesi, Köşk MYO, Mühendislik Fakültesi, Nazilli İİBF, Yenipazar MYO, Karacasu MYO, Söke SHMYO, Sultanhisar MYO, TÖMER ve Nazilli SHMYO takımları sahaya çıkacak.

Nazilli Rıdvan Dilmen Spor Salonu'nda 13 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan kadınlar voleybol eleme müsabakalarında, Nazilli İİBF ile Yenipazar MYO, Karacasu MYO ile Sultanhisar MYO takımları mücadele edecek. Aynı gün Merkez Kampüs Binali Yıldırım Spor Tesisleri'nde Eğitim Fakültesi ile Fen Fakültesi, Atça MYO ile Köşk MYO karşılaşacak.

5x5 Basketbol Grup Müsabakaları'nda ise Aydın Lisesi'nde Ziraat Fakültesi ile Nazilli İİBF ve Veteriner Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi mücadele edecek.

Sporun birleştirici gücünü yansıtan ve öğrenciler arasında dostluk ile takım ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan turnuvalar, 13 Nisan - 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli branşlarda müsabakalarla devam edecek.

Tüm sporculara başarılar dileyen Prof. Dr. Cengiz Özarslan, spor şenliklerinin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

Yüzünü bu hale getiren taraftarın başı epey yandı