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Ayakkabı Atölyesinde Yangın Korkuttu

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Şanlıurfa'da bir ayakkabı atölyesinde elektrik kontağından çıkma ihtimaliyle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, atölyede maddi hasara yol açtı ve kullanılamaz hale geldi.

Ayakkabı atölyesinde korkutan yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyübiyye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede tüm ayakkabı atölyesini sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası maddi hasarın oluştuğu atölye kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayakkabı Atölyesinde Yangın Korkuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Yerel
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