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Avrupa Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Aleyna Eylül Yılmaz İl Müdürü'nü ziyaret etti

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Avrupa Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Aleyna Eylül Yılmaz'ı tebrik etti ve hediye takdim etti.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Düzceli sporcusu Aleyna Eylül Yılmaz İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Bosna Hersek Banja Luka'da düzenlenen 2024 Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda üst minik kadınlar kategorisinde ikinci olan sporcu Aleyna Eylül Yılmaz, Antrenörleri Yunus Payar ve Derya Oktay'ı ağırladı.

Yazıcı, başarılı sporcuyu tebrik ederek hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsa Yazıcı Gençlik Eylül Spor Yerel Spor Güncel Haberler

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