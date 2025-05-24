Avcılar Gişelerinde Otoyola Giriş Çıkışları Kapatıldı

Avcılar Gişelerinde Otoyola Giriş Çıkışları Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların, Avrupa Otoyolu'ndaki yapı çalışmaları nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerektiği belirtiliyor.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM), Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışların, Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle kapatılacağını duyurmuştu. Yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar akşam saatlerinde kapatıldı.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) tarafından yapılan açıklamada, "Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Gişelerde, "Kanopiler ile Binaların Yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin Altyapı İmalatlarının Yapılması İşi" kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Avcılar Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak olup, sürücüler alternatif yolları kullanabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 23: 00'da başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

Kendisini eve çağıran Yeşilçam oyuncusunu öldürüp böyle kaçmış
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım

Salı gününe kadar süre tanıdı: Ya operasyon yaparsınız ya da açıklarım
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.