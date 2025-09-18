Av Sezonu Bereketli Geçiyor: Balıkçılar Uskumru ve Sardalya Tüketimini Tavsiye Ediyor

Bu yıl av sezonunun bereketli geçtiğini belirten balıkçı esnafı Cengizhan Şen vatandaşlara sardalya ve uskumruyu bolca tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eskişehir'de Balıkçı esnafı Cengizhan Şen, Eylül ayı itibarıyla başlayan balık av sezonunun tezgahlara bereket getirdiğini belirtti. Şen, uzun yıllardır görülmeyen uskumrunun geri dönmesinin ve sardalya ile hamsinin bolluğunun hem balıkçılar hem de vatandaşlar için sevindirici olduğunu ifade etti. Palamutun bu yıl tezgahlarda olmayacağını söyleyen Cengizhan Şen, bunun hamsi bolluğuna işaret ettiğini ve vatandaşların bol çeşitli balıkla karşılaşacağını vurguladı.

"Uskumru bu yıl geri döndü"

Balıkçı Cengizhan Şen, "Uskumru 20-25 yıldır olmuyordu, bu yıl geri döndü. Bu yıl uskumru yılı olacak. Bol uskumru, bol sardalya yiyeceğiz. Palamutun olmaması sebebiyle hamsiyi de bol yiyeceğiz. Yani bu yıl vatandaş bol çeşit balıkla karşılaşacak" dedi.

"Denizde balık bol ama akaryakıt pahalı"

Şen, balık fiyatlarına da değinerek, "Sardalya şu an 100-150 lira civarında, hamsi 200 lira, uskumru ise 150-200 lira aralığında gidiyor. Denizde balık bol ama akaryakıt pahalı olunca bu da tezgahlara yansıyor. Yine de vatandaşlara özellikle sardalyayı bol bol tüketmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu dönem sardalyanın en güzel olduğu dönem" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR