ATSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri 18 meslek grubuyla sürüyor

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

ATSO Hizmet Binası'na akın eden üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimler devam ediyor. 18 Meslek grubunun yer aldığı seçimlerde kalabalık ve yoğun ilgi büyük oldu. İş dünyasının büyük heyecanla beklediği sonuçlar sandıkların açılmasıyla belli olacak. İlginin büyük olduğu seçimde polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Seçim 17: 00 itibariyle tamamlanacak.

Oy kullanımının tamamlanmasının ardından gün içerisinde sandıklardaki oylar tek tek sayılarak sonuçlar belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı