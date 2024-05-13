Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engelliler Haftası Paneli ve Poster Sergisi

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Panel ve Poster sergisi düzenlendi.

Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panel, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Engelsiz Bir Dünya İçin El Ele" konulu panele; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muharrem Alparslan Kurudirek, öğretim üyeleri, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Panel öncesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından mini bir konser düzenlendi.

Konserin ardından "Engelsiz Bir Dünya İçin El Ele" konulu panel kapsamında; Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Güdücü "Sağlıkta engelsiz Bir Dünya" başlıklı sunumu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Utlu "Eğitimde Engelsiz Bir Dünya" başlıklı sunumu, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Şirinkan "Sporda Engelsiz Bir Dünya" başlıklı sunumu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşah Yıldız Deniz "Engelsiz Bir Dünya İçin Engel Sizsiniz" başlıklı sunumu, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Rıfat Nazım Saraçoğlu "Basın ve Yayında Engelsiz Bir Dünya" başlıklı sunumu, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Zübeyr Cinisli "Sanatta Engelsiz Bir Dünya" başlıklı sunumu ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Murat Ali Bindesen "Kültürde Engelsiz Bir Dünya" başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Yapılan sunumlar sonunda soru-cevap etkinliği yapıldı.

Panelin moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Erciş yaptı. - ERZURUM