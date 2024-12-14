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Ataşehir'deki İndirim Çadırına Yoğun İlgi

Ataşehir'deki İndirim Çadırına Yoğun İlgi
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Ataşehir Örnek Mahallesi'nde kurulan indirim çadırı, giyim, ayakkabı ve yöresel ürünler gibi birçok üründe sağladığı avantajlı fiyatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. 6 Ocak'a kadar hizmet verecek olan çadırda hem alıcılar hem de satıcılar kazanç sağlıyor.

Ataşehir'de kurulan indirim çadırına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. İndirimli fiyatlar, hem alıcının hem de satıcının yüzünü güldürüyor.

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde kurulan indirim çadırında kampanya ve indirimler vatandaşların ilgisini çekiyor. Kadın, erkek, çocuk giyim ve ayakkabıdan, yöresel ürünlere kadar bir çok ürünün bulunduğu çadırda alıcı ve satıcı karşılıklı kazanç sağlıyor. Esnafların yaptıkları özel kampanyalar ilginin artmasında büyük rol oynuyor. Piyasaya göre fiyatların düşük olduğu çadırda fiyatlar yüz güldürüyor.

Vatandaşların uğrak noktası olan çadır, 6 Ocak gününe kadar hizmet vermeye devam edecek.

Çadır Yöneticisi Sabri Eser," Biz indirim çadırını Ataşehir'e kurduk. Örnek Mahallesi Meydanındayız. Giyim ve ayakkabıda çok güzel indirimlerimiz var. Aynı zamanda bin liralık alışveriş yapana çarşaf ve yastık hediye ediyoruz. Vatandaşların ilgisi çok güzel, burada olduğumuz sürece dolu dolu indirimler yapacağız" diyerek herkesi çadıra davet etti.

Çadır esnafı Atakan Turan, "Değerli müşterilerimizi indirim çadırına bekliyoruz. İlgi çok fazla, taleplere yetişemiyoruz. 6 Ocak'a kadar buradayız" dedi.

Müşteri Meral Okatın, "Fiyatlar gayet uygun, ürünler gayet kaliteli" ifadelerini kullandı.

Müşteri Önder Karataş ise "Mont aldım, kalitesi gerçekten çok iyi ve fiyatlar uygun. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim, kış mevsimi için gayet uygun fiyatlar" sözlerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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