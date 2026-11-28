Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'ya dert yanan emekli yurttaş, "Ben emekli bir insanım. Yiyecek ekmeğe muhtaç ettiler bizi. 23 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Ömür boyu beni çalışmaya mahkum ettiler" dedi.

Memleketi Osmaniye'de çeşitli temaslarda bulunan YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu, yurttaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaya ile görüşen emekli bir yurttaş, "Size oy vereceğiz, ailece vereceğiz oyumuzu. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Bugüne kadar hep sağ partiye oy verdik. Bu zamana kadar AK Parti'ye de verdik, MHP'ye de verdik, Doğru Yol'a da. Artık Özgür Bey'in yanındayım, Ben emekli bir insanım. Yiyecek ekmeğe muhtaç ettiler bizi. 23 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Ömür boyu beni çalışmaya mahkum ettiler. Ömür boyu çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA