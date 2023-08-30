Askeri Bando Takımı'ndan 'Zafer' konseri

Askeri Bando Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Bando Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde konser verdi. Eskişehirli vatandaşlar, kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen konsere büyük ilgi gösterdi. Marşların okunduğu ve yoğun duyguların yaşandığı konserde, vatandaşların ellerinden düşürmediği Türk bayrakları güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, bu güzel anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Bando takımı yaklaşık yarım saat süren konseri İzmir Marşı ile bitirirken, konser alanı 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' sözleriyle inledi. - ESKİŞEHİR