Aşkale'den milli sporcu Ömer Aslan, 3 Kasım'da Hırvatistan'da Türkiye için koşacak

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Aşkale'nin yetiştirdiği genç atlet Ömer Aslan, uzun yıllar sonra ilçeden çıkan milli sporculardan biri olmanın gururunu yaşatıyor. 8 yaşından bu yana atletizmle uğraşan Ömer, şimdi ay-yıldızlı forma ile dünya şampiyonasında mücadele etmeye hazırlanıyor.

Aşkale'de henüz 8 yaşında atletizme başlayan Ömer Aslan, azmi, çalışkanlığı ve elde ettiği başarılarla milli sporcu olmayı başardı.

Ömer Aslan'ın bu başarı hikayesinde ise antrenörü Elif Eyüp'ün büyük emeği bulunuyor. Eski bir milli atlet olan Elif Eyüp, yıllardır Aşkale'de genç sporcuların yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ömer'in küçük yaşlardan itibaren yeteneğini fark ederek onu disiplinli bir çalışma programıyla geliştiren Elif Eyüp, yıllar boyunca verdiği emeklerin karşılığını öğrencisinin milli formaya yükselmesiyle aldı.

Aşkale'de atletizmin gelişmesi ve yeni sporcuların yetişmesi adına önemli çalışmalar yapan Elif Eyüp'ün, Ömer Aslan'ın başarısındaki emeği ilçede de takdir topluyor.

Hırvatistan'da Türkiye için koşacak

Ömer Aslan, 3 Kasım'da Hırvatistan'da düzenlenecek 5 kilometrelik Dünya Şampiyonası'nda, Erzurum Spor Lisesi Reşit Karabacak Okul Takımı ile Türkiye'yi temsil edecek.

Genç sporcunun Hırvatistan'da elde edeceği başarı, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Ömer'i yıllardır yetiştiren Aşkale ve antrenörü Elif Eyüp için de büyük bir gurur kaynağı olacak.

Kaymakam Bilgin'den milli sporcuya tebrik

Milli sporcu Ömer Aslan ve antrenörü Elif Eyüp, Aşkale Kaymakamı Said Muhammed Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Bilgin, Ömer Aslan'ı milli sporcu olmasından dolayı tebrik ederek, Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Kaymakam Bilgin, Ömer Aslan'ın başarısında büyük emeği bulunan antrenörü Elif Eyüp'e de teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Bilgin tarafından milli sporcu Ömer Aslan'a hediye takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı