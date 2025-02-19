Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
Kar yağışı İstanbul'u sardı! Kırmızı alarm seviyesine geçildi, valilik 7 maddede uyardı

İstanbul'da kırmızı alarm! Valilik 7 maddede uyardı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Aşkale'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Aşkale'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda zorluklara neden olurken, yaşam alanlarının temizlenmesini de güçleştiriyor. Vatandaşlar, kötü hava koşulları nedeniyle yolların bir çok noktasında durmak zorunda kalıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Erzurum'da özellikle yüksek kesimlerde önceki gün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, gece boyu devam etti. Sabahın erken saatlerinde yine bölgeyi etki altına alan kar ve tipi adeta hayatı durma noktasına getirdi.

Kar yağışı ve tipi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. İlçe merkezine veya köylere gitmek isteyen vatandaşlar tipi dolayısıyla yolların bir çok noktasında durmak zorunda kalıyor. Aşkale'nin Tepsicik köyü başta olmak üzere bir çok köyde aynı hava şartları hüküm sürüyor. Yaşam alanlarını temizleyen vatandaşlar kısa süre sonra yoğun kar ile birlikte tekrar eski halini aldığını ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
img

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı
Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!

Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.