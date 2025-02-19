Aşkale'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Erzurum'da özellikle yüksek kesimlerde önceki gün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, gece boyu devam etti. Sabahın erken saatlerinde yine bölgeyi etki altına alan kar ve tipi adeta hayatı durma noktasına getirdi.

Kar yağışı ve tipi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. İlçe merkezine veya köylere gitmek isteyen vatandaşlar tipi dolayısıyla yolların bir çok noktasında durmak zorunda kalıyor. Aşkale'nin Tepsicik köyü başta olmak üzere bir çok köyde aynı hava şartları hüküm sürüyor. Yaşam alanlarını temizleyen vatandaşlar kısa süre sonra yoğun kar ile birlikte tekrar eski halini aldığını ifade ettiler. - ERZURUM