Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam Talebi

Haber : Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asgari ücretle çalışan vatandaşlar, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammının en az yüzde 50 olması gerektiğini belirterek, "Yüzde 50'den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretliler, artan kira, gıda ve temel ihtiyaç fiyatları karşısında mevcut maaşlarının yetersiz kaldığını vurguladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar borçlarını ödeyemediklerini, kimi ise çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Asgari ücretle çalışan bir vatandaş, "Bir evin kirası 15 bin lira, bir ekmek 15 lira, bir simit de 15 lira. Ekmekle beraber yarışıyor. Şu şartlarda en az 40-43 bin lira civarında olması gerektiğini düşünüyorum. Evim kira, borç alıp ödeyerek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hayat gerçekten çok zor. İki kızım üniversitede okuyor, aldığımız para yetmiyor. Asgari ücret en az 43-45 bin lira olmalı" dedi.

Başka bir vatandaş, "Asgari ücretin en az 45 bin lira olmasını istiyorum. Dört çocuğum var, harçlıklarını karşılamakta zorlanıyoruz. Evimiz var ama odun ve soba ile ısınıyoruz, doğal gazımız yok. Market alışverişi 7-8 bin lirayı buluyor, gıda alamıyoruz. Bu nedenle asgari ücret 40-45 bin lira olmalı" şeklinde konuştu.

Bir diğer asgari ücretli ise, "Asgari ücret 35 bin lira olur herhalde. Kirada oturmuyorum ama hayat şartları zor, maaş biraz zor yetiyor" dedi.

Bir başka vatandaş da, "İnşallah hayırlısı olur ama pek ümidim yok. Yüzde 50'den aşağısı geçinmemiz için yeterli değil. Borcum ve icralık durumum var. Yüzde 50 zam rahat bir yaşam sunabilir" ifadelerini kullandı.