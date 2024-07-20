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Artvinli Kadınlar Kar Üstünde Yoga Yaptı

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Türkiye'nin neredeyse tamamı sıcaklardan kavrulurken Artvinli kadınlar, Camili (Macahel) bölgesinde 3000 metrede kar üstünde yoga yaparak serinledi.

Türkiye'nin neredeyse tamamı sıcaklardan kavrulurken Artvinli kadınlar Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) bölgesinde 3000 metrede kar üstünde yoga yaptılar.

İlçede yoga ve pilates yapan kadınlar sıcak havalardan bunalınca seanslarına yüksek rakımlarda devam etme kararı aldılar. Haftanın belli günleri belirledikleri farklı rotalarla kentin farklı doğal güzelliklerinde yoga etkinliği düzenlemeye başladılar.

Pilates öğretmeni Şükran Saraç eşliğinde, Camili (Macahel) bölgesinin muhteşem doğal güzellikleri arasında yapılan yoga seansı, katılımcılara hem bedensel hem de zihinsel rahatlama sağladı. Serin hava ve temiz dağ atmosferi, yoga yapmanın etkilerini daha da artırdı.

Etkinliği düzenleyen yoga eğitmeni Şükran Saraç, "Egzersizleri neden doğada yapmayalım dedik. Farklı bir ortamda oksijeni bol bir yerde sporla iç içe egzersizler deneyelim farkındalık yaratalım dedik. Böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik çokta güzel oldu. Temmuz ayında karlı bir ortamda doğayla iç içe deneyim sağladık" dedi.

Katılımcılar daha sonra horon oynarken, doğa gezgini ve sosyal medya içerik üreticisi Osman Demir o anları kayıt altına aldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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