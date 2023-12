Artvin Pazarında Mısır Unu Satışları Düşüyor

UĞUR İSTANBULLU

Artvin pazarında mısır unu satan Ilgaz Demir, "Vatandaşın verim gücü azalınca piyasa pahalı, ortam pahalı ve para yok doğal olarak eskisi gibi insanlar mısır unu alamıyor. 1956 doğumluyum ve 68 yaşındayım ve emekli olmama rağmen pazarda çalışıyorum. 7 bin 500 lira maaş alınca yeterli olmuyor ve o yüzden de pazarda çalışmak zorunda kalıyorum" dedi.

Artvin pazarında satış yapan esnaf, satışların düşük olmasından yakındı.

"5-6 ÇUVAL MISIR UNU SATARDIM ŞİMDİ İSE ANCAK 2-3 ÇUVAL"

Pazarcı Ilgaz Demir şunları söyledi:

"Artvin'in Ardanuç ilçesi Sakarya köyündenim. Köylerden mısırları toplayıp 20 liradan alıyoruz, naylon ve öğütülmesi derken değirmen parası dahil olmak üzere 50 liradan satıyoruz. 50 kilogramlık bir çuval mısır unu 2 bin 500 lira tutuyor. Aynı zamanda mısır unun yanında buğday unu da satıyorum. Buğday ununun da kilosu 50 lira ve çuvalı yine 2 bin 500 lira tutuyor. Önceleri pazarda yaklaşık olarak 5-6 çuval un satıyorken şimdi ise ancak 2-3 çuval satabiliyorum. Vatandaşın verim gücü azalınca piyasa pahalı, ortam pahalı ve para yok doğal olarak eskisi gibi insanlar mısır unu alamıyor. 1956 doğumluyum ve 68 yaşındayım ve emekli olmama rağmen pazarda çalışıyorum. 7 bin 500 lira maaş alınca yeterli olmuyor ve o yüzden de pazarda çalışmak zorunda kalıyorum."

"FİYATLARIMIZ UYGUN AMA VATANDAŞ YİNE DE PAHALI DİYOR"

Pazarcı Yavuz Turan ise şunları söyledi:

"Ardahan'dan geldim mandalina ve patates satıyorum. Şu anda fiyatlarımız gayet uygun ve 4 kilo mandalina 50 lira, formalık patates 15 lira ama yine insanlar pahalı diyorlar. Çevrenize bakarsanız pazarda her şey pahalı şu an. Tabi önceki yıllar daha rahattık ve bundan yaklaşık iki sene önce patatesin kilosunu 5 liraya satardık ama paranın değeri vardı. Yani o zaman paranın değeri vardı. Şöyle örnek vereyim; patates 15 lira şu anda ve o zaman mazot 6 lira, 7 lira civarındaydı ve şu an mazot 40 lira civarında, gübre maliyetleri var. Biz de bunları fiyatlarımıza yansıtıyoruz ve vatandaşta tabi almakta zorlanıyor."