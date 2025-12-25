Artvin Borçka Pazarı Durgun, Alan da Satan da Zor Durumda

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesinde haftalık pazarda işler durgun. Borçkalı Yaşar Can, hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Hayvancılık yapmıyorsan köyde geçinmek çok zor. Pazar orta şekerli ama eskisi gibi pazarcı gelmiyor. Büyük marketler pazarı bitirdi" dedi. Emekli Metin Buçak ise artan fiyatlara dikkat çekerek, "Emekliye verilen zam daha cebe girmeden eriyor. Vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kış aylarının gelmesi halk pazarlarına da yansıdı. Artvin'in Borçka ilçesinde kurulan haftalık pazarda, pazarcı sayısının azaldığı ve pazara gelen vatandaşların sayısının düştüğü gözlemlendi. Pazardaki bu durumu kimi esnaf büyük marketlerin artmasına, kimileri ise alım gücünün azalmasına bağlıyor. Bazı pazarcılar ise yaşanan durgunluğun mevsimsel olduğunu belirterek, pazarda satılan ürünlerin fiyatlarının yaz mevsimiyle neredeyse aynı seviyede olduğunu ifade ediyor.

"Büyük marketler pazarı bitirdi"

Borçkalı Yaşar Can, köyde geçimin zorluklarına dikkat çekerek, "Ekonomi çok kötü, içler acısı. Köyde olup da hayvancılık yapmıyorsan geçinmek çok zor. Biz hayvancılık yapıyoruz; süt, yoğurt satıyoruz. Pazar ne iyi ne kötü; eskisi gibi pazarcılar gelmiyor. Büyük marketler pazarı bitirdi. Cuma günleri kampanya yapıyorlar, 'haydi bakalım' der gibi" diye konuştu.

Borçkalı emekli Metin Buçak ise hayat pahalılığına değinerek, "Her şeye zam geliyor, enflasyon düşüyor diyorlar ama hissedilen çok farklı. Mazot 60 lira, nakliye pahalı. Emekliye verilen iki lira zam, daha cebe girmeden eriyor. Vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumda" dedi.

Pazarcı Dursun Eser ise sezonun durgunluğuna ilişkin, "Hava soğuk, kimse yok. Yılbaşında da bir değişiklik olmayacak. Önceki yıllara göre işler düşüyor. Büyük marketler çıktıkça pazarda işler bitiyor" ifadelerini kullandı.

Pazarcı Mehmet Burk ise fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Mallar ucuz ve kaliteli. Aralık ayında sebze fiyatları 50 lira; bu mevsimde işler her zaman böyle olur. Yılbaşında insanlar sadece ihtiyacı kadar alır, fazla almaz. Durum tamamen mevsimsel" dedi.