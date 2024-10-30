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Artvin'de Turizm Sezonu Sonrası Ağaç Kesimi Endişesi

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Artvin'in Şavşat ilçesinde halk, Karagöl'deki ağaç kesiminin başlaması konusunda endişelerini dile getiriyor. Yerel sakinler, böceklerle mücadele bahanesiyle yapılan orman kıyımının bölgenin doğal güzelliklerine zarar verdiğini ve çevre bilincinin artırılması gerektiğini savunuyor.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN)- Artvin'de yöre halkı, Şavşat ilçesindeki Karagöl'de turizm sezonunun bitmesiyle birlikte kasım ayında böcekle mücadele gerekçesiyle ağaç kesiminin başlayacağı endişesi yaşıyor. Şavşat Veliköyü'nden Fuat Yüksek, "On birinci ayda insanlar buralardan çekilince yaz dönemindeki turizm dönemi bitince orman kesimine başlayacaklar. Gerekçe şu; böcek. Koronaya çare bulmuş bir bilim, böceğe çare bulamıyorsa yazıklar olsun. Gerekçe sadece böcek değil ormanlarımızın birtakım firmalara, tekellere peşkeş çekilmesidir diyorum" dedi.

Böcekle mücadele kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Milli Parklar alanı içerisinde bulunan Karagöl'de yapılan orman kesimleri yöre halkının tepkisini çekmeye devam ediyor.

"Turizm sezonu bitince Karagöl'de orman kesimi başlayacağı endişesi içindeyiz"

Şavşat Karagöl'de ağaç kesimi yapılacak endişesi duyduğunu söyleyen Fuat Yüksek şöyle konuştu:

"Şavşat'a bağlı Veliköyü'ndenim. Şavşat'ta öyle bir orman katliamına başladılar ki gerek Karagöl'de gerek diğer köylerimizde müthiş bir orman kesimi var. Karagöl'deki kesim değil, direkt tıraşlama. Karagöl dünyanın, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. Karagöl aynı zamanda bir milli park alanıdır ve orada ormanların kuruması gerekçesiyle var olan ormanlarda tıraşlama yaptılar. Karagöl'de yapılan kesimler basında da çıktı ve gerçekten de vahim bir durum. On birinci ayda insanlar buralardan çekilince yaz dönemindeki turizm dönemi bitince orman kesimine başlayacaklar. Gerekçe şu; böcek. Koronaya çare bulmuş bir bilim böceğe çare bulamıyorsa yazıklar olsun. Gerekçe sadece böcek değil ormanlarımızı birtakım firmalara, tekellere peşkeş çekilmesidir diyorum. Karagöl'deki yapılan kıyıma gidilip bakılsın. Halkımız çaresiz ve dünyanın, Türkiye'nin bu konuya duyarlı olması lazım."

"Ağaçlar göç ediyor"

Bölge sakinlerinden Fatoş Bilgin Başol da şöyle konuştu:

"Şuradan örnek vermek istiyorum, Varto ormanlarını kestiler. Yamaç tamamıyla açıldı ve şimdi tekrar yeşermeye başladı. Biz vatandaş olarak bu duruma çok sevindik ama benim profesör yeğenim dedi ki 'O öyle değil. Ağaçlar göç ediyor' dedi ve oradan çıkan ağaçlar artık bizim meşe dediğimiz o çam ormanı olamayacak artık dedi. 'Ağaçlar göç ediyor ve onun için bu haldeyiz' dedi. Şimdi aynı durum Karagöl'de, turist alan bir yerde inanılmaz bir kıyım var ve neden yapılıyor bu hastalık neden bulaştı acaba merak ediyorum araştıran var mı?"

"Biz çocuklarımıza güzel bir Şavşat bırakamama üzüntüsü içerisindeyiz"

Kireçli köyünden Metin Şahin, orman kıyımına tepki göstererek şunları söyledi:

"Karagöller en çok insanların gelip dinlendiği eğlendiği ve soluk aldıkları aynı zamanda yöre halkının da soluk aldığı yerlerdir. Borçka Karagöl ve çevresinde yapılan orman kıyımı hepimizi üzüyor. Şavşat ormanıyla suyuyla doğasıyla vardı ne yazık ki ormanlar güzelim doğa tahrip ediliyor ve yaşanmaz hale geliyor. Biz çocuklarımıza güzel bir Şavşat bırakamama üzüntüsü içerisindeyiz. Çevrecileri tüm insanları orman kıyımına karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ormanlar özellikle iğne yapraklı ormanlar 3-5 yılda yetişmiyor en azından bir 50-60 yıl istiyor ağacın büyümesi için. Bir ağacı keserken de ne yazık ki yanında 30-40 tane yeni çıkan fidelerde yok oluyor ve doğaya bu derece hor bakmayalım."

Artvin'de Turizm Sezonu Sonrası Ağaç Kesimi Endişesi
Kaynak: ANKA / Yerel

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