Tüik'e "Enflasyon Oranı" Tepkisi: Gelsinler Sokakta Görsünler Enflasyonun Ne Olduğunu

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine Artvin'den de tepki geldi. Artvinli bir yurttaş, "TÜİK'i siyasi bir kuruma bağlı olarak görüyorum. Neden derseniz, açıkladıkları rakamların hiçbiri doğru değil. Çarşıya, pazara gidin; fiyatlar TÜİK'e göre düşük. Örneğin, domatesin tarladaki fiyatı 10 lira, pazarda ise 90-100 lira" dedi.

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine tepkiler sürüyor. Artvin'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, bu oranların yaşam maliyetlerini yansıtmadığını belirtti. Emekli yurttaş Kasım Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜİK'i siyasi partiye bağlı olarak görüyorum. Anladın mı? Niye Dersen, açıkladıkları rakamların hiçbiri doğru değil. Çarşıya, pazara git, fiyatlara bak; TÜİK'e göre düşük. Bana tarla fiyatını veriyor, domates tarlada 10 lira, pazarda 90-100 lira. Eğitimde aynı, her şeyde aynı. Bugün enflasyon yıllık bazda yüzde seksenin üzerinde ama 30 gösteriyor. Emekli maaşları döneminde düşük gösteriyor, sonrasında ise yüksek gösteriyor. Ben işte o yüzden bu rakamlara inanmıyorum. Köy hizmetlerinden emekliyim 30 sene hizmetim var."

"Ortalık ateş almış, yanıyor"

Bir başka yurttaş ise, "Ortalık ateş almış, yanıyor. Enflasyon mu kalmış? Enflasyon uçmuş gitmiş. Yüzde yüze olmuş. Hayvanım var, et 800-1000 lira, yemin çuvalı da 1000 lira. Bu nasıl bir şey ya? Vicdanım el vermiyor. Bu eti vatandaş alabilir mi? Ben hayvancıyım, adam 20 bin lira maaşla et alabilir mi? Ben kurban satardım emekli bin lira ikramiyenin 800 lirayasıyla kurban alıyordu, 200 lira da harçlık kalıyordu. Şimdi ise ikramiye 4 bin lira, kurban 20 bin lira. 4 bin lira, 4 kilo etin parası" dedi.

"İstanbul'dan geldim her taraf perişan"

Yurttaş tepkisini, "Adam oturup çay içecek para bulamıyor. Açıklanan rakamlar boş, TÜİK de boş, öbürü de boş. TÜİK bir şey açıklasa ne olacak ENAG açıklasa ne olacak? İnsanların ekmek alacak para bulamıyor" sözleriyle dile getirdi.

Bir başka yurtaş ise, "Bu açıklanan rakam tamamen yanlış. Gelsinler sokakta görsünler enflasyonun ne olduğunu. Kesinlikle yalan, yalan. Her tarafta yüzde 90 arttı. İstanbul'dan geldim her taraf perişan" diye konuştu.

Kaynak: ANKA