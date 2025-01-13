Artvin'de Kayak Pistinde Adrenalin Dolu Bisiklet İnişi

Artvin'de adrenalin tutkunu sporcu, karla kaplı kayak pistinde pedal çevirdi.

Artvin'in Atabarı Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte yalnızca kayak tutkunlarını değil, adrenalin dolu farklı sporların meraklılarını da ağırlıyor. Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Mersivan bölgesinde yer alan kayak merkezinde, bu kez bisiklet sporcuları Ersin Kaya ve Muhammet Selahattin Ulaş dikkatleri üzerine çekti.

Sporcular, bin 300 metrelik kayak pistinden bisikletleriyle iniş yaparak, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Telesiyejle zirveye çıkmak için bisikletlerini kucaklarında taşıyan ikili, karlı ve soğuk zemine aldırış etmeden zirveden aşağı pedal çevirdi. Ortalama 70 kilometre hızla pistten inen sporcuları snowboard ile kayak yapan Doğan Gümüş cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Ersin Kaya ve Muhammet Selahattin Ulaş, yaptıkları bu inişle bisiklet sporuna dikkat çekmek istediklerini belirtti. Sporcular, Atabarı Kayak Merkezi'ni bu tür etkinliklerle de tanıtmayı hedeflediklerini ifade ederek heyecan dolu bir deneyim sundular. - ARTVİN