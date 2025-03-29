Artvin'de Boğa Güreşleri İçin Antrenmanlar Başladı

Boğasını güreşlere hazırlıyor

ARTVİN - Artvin'de geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri öncesi boğalar, farklı antrenman teknikleri kullanılarak güreşlere hazırlanıyor. 650 kiloluk 'Kaçkar' isimli boğa da güreşlere hazırlanıyor.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere farklı ilçe ve arenalarda boğalarını güreştiriyor.

Ayrıca, 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri için besledikleri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakılıyor.

Ot, saman, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

Boğalarını farklı antrenman teknikleriyle güreşlere hazırlayan boğa sahipleri, günlük yürüyüşün yanı sıra güç kondisyonu için ağırlık taşıtıyor.

Barış Yazganoğlu ise bakıcılığını üstlendiği 650 kiloluk 'Kaçkar' isimli boğayı, şehrin önemli turizm merkezlerinde güreşlere hazırlıyor.

Küçük yaştan beri boğacılıkla uğraştığını söyleyen Barış Yazganoğlu, "Kış ayı nedeniyle boğamı ilk kez dışarı çıkarttım. Boğam 7 yaşında Ardanuç Dalahet güreşlerinde birincilik elde etti. Şimdi sporunu burada yaptırıyorum. Evim burada, her gün boğamı yürütüyorum. İnşallah bu yılda güreşlerde başarı elde edeceğiz" dedi.