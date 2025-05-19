Artvin'de 19 Mayıs Bayramı Coşkusu Dron ile Görüntülendi

Artvin'de 19 Mayıs Bayramı Coşkusu Dron ile Görüntülendi
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Artvin'deki Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin dron ile çekilen görüntüleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gençlerin bayram coşkusunu paylaştığı bu etkileyici görüntüler, binlerce beğeni aldı.

Artvin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çekilen video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'in Atatepe mevkisinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli olma özelliğini taşıyan anıt, dron ile görüntülendi. Görkemli yapısıyla dikkat çeken heykelin eşsiz manzarayla buluştuğu anlar, izleyenleri etkiledi.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan video, kullanıcılar tarafından "gurur verici", "etkileyici" ve "nefes kesici" yorumlarıyla karşılandı. Görüntülerde, gençlerin 19 Mayıs coşkusunu yaşadığı anlar da yer aldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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