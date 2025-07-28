Artuklu'da 50 Yıldır Çaycılık Yapan Esnaf, Sıcaklara Rağmen Mesaisine Devam Ediyor

Artuklu'da 50 Yıldır Çaycılık Yapan Esnaf, Sıcaklara Rağmen Mesaisine Devam Ediyor
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Mardin'in Artuklu ilçesinde 63 yaşındaki Servet Bilbay, 50 yıldır çaycılık yaparak yaz sıcaklarına rağmen çay tiryakilerini ağırlamaya devam ediyor. Çay içmenin önemine vurgu yapan Bilbay, müşteri memnuniyeti için mesleğine olan bağlılığını sürdürüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 50 yıldır çaycılık yapan esnaf, bunaltıcı sıcaklarda da mesaiye devam ediyor.

Merkez Artuklu ilçesinde 50 yıldır çaycılık yapan 63 yaşındaki Servet Bilbay, her sabah ocağını yakıyor, çayını hazırlıyor. Yazın kavurucu sıcağına rağmen çay tiryakisi müşterileri onu yalnız bırakmıyor. Küçük yaşta mesleğe başladığını belirten Bilbay, "50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Kahve çay sektöründeyiz. Çay tiryakilerimiz var. Bazı tiryakilerde çay içmedikleri zaman baş ağrısı olur. Sıcak havada bile mutlaka çay içmesi lazım. Çay bence sıcakta susuzluğu gideriyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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