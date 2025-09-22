Arsuz'da Esnafın Mizahi Tabelası Dikkat Çekti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde esnaf, iş yerine astığı "Dert dinlenir; kadın 200 TL, erkek 20 TL" yazılı yazıyla vatandaşların yüzünü gülümsetti. Vatandaşların dikkatini çekmek için böyle bir yazı astığını ifade eden adam, tabelanın ilgi odağı olduğunu söyledi.

Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi'nde esnaflık yapan 59 yaşındaki İrfan Orhan Altun, iş yerine ait reklam çalışmasını insanların yüzünü gülümseterek yapmayı denedi. Altun, iş yerine "Dert dinlenir; kadın 200 TL, erkek 20 TL" yazılı tabela asarak yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Yüzleri gülümseten yazı, kısa sürede ilgi odağı olarak, bölgede yaşayan insanlar tarafından bilinir hale geldi ve yeni duyan vatandaşlarda fotoğraf çekinmek için iş yerine gelmeye başladı.

Yazdığı yazıyla insanların yüzünü gülümseten Altun, mizah amaçlı yapılan çalışmanın ilgi gördüğünü söyleyerek "Tabelada dert dinlenir, erkekler 20 lira, kadınlar 200 lira gibi komik bir şey yapalım dedik. Allah'a çok şükür bayağı ilgi gördü. İnsanlar gülüyor, seviniyor, bu mutluluk bize de yansıyor. Psikoloğa gitmek bin 500-2 bin lira, burada insanlar geliyor, derdini paylaşıyor, biz de dinliyoruz" dedi.

Tabelayı gören vatandaşlardan 55 yaşındaki Vedat Çoban ise, "İyidir yani şu anda, derdimizi anlattık. En az bin TL öderdik. Bin lira para verecektim ama burada 20 liraya çözdük. Derdim olduğu zaman geliyorum" diyerek esprili bir şekilde durumu değerlendirdi. - HATAY