Arpaçay'da 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Rahvan At Yarışı Sevenler tarafından organizesi edilen müsabakada, Kars'ın çeşitli ilçelerinden ve çevre illerden katılan rahvan at sahipleri Meydancık köyü yarış sahasında bir araya geldi.

Büyük orta, Deste, Üçlü tay, Küçük orta ve Dörtlü tay kategorilerinde düzenlenen rahvan at yarışları kıyasıya mücadeleye sahne olurken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yarışlara katılım sağlayan tüm sporculara bol şanslar ve at yarış severlere iyi seyirler dileklerinde bulundu.

Düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. - KARS