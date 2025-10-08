Haberler

Arpaçay'da 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay'da düzenlenen 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Kars'ın çeşitli ilçelerinden ve çevre illerden katılan rahvan at sahiplerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlarda çeşitli kategorilerde kıyasıya rekabet yaşandı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Arpaçay'da 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Rahvan At Yarışı Sevenler tarafından organizesi edilen müsabakada, Kars'ın çeşitli ilçelerinden ve çevre illerden katılan rahvan at sahipleri Meydancık köyü yarış sahasında bir araya geldi.

Büyük orta, Deste, Üçlü tay, Küçük orta ve Dörtlü tay kategorilerinde düzenlenen rahvan at yarışları kıyasıya mücadeleye sahne olurken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yarışlara katılım sağlayan tüm sporculara bol şanslar ve at yarış severlere iyi seyirler dileklerinde bulundu.

Düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay

4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.